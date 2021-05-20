Ирбитскому району нужны новые школы

Предварительная стоимость новой школы в посёлке Зайково – порядка 500 млн рублей Фото: Галина Соловьёва

Ирбитское муниципальное образование, куда входит 103 сельских населённых пункта, испытывает дефицит образовательных учреждений. Особенно остро в новой школе нуждается один из крупнейших посёлков района – Зайково, где проживает почти 6 тысяч человек.

Сеть образовательных учреждений в Ирбитском районе довольно внушительная – 21 школа, 25 детских садов и 3 учреждения дополнительного образования. Всего 62 здания, которые муниципалитет содержит. Как рассказали в районной администрации, 70 процентов бюджета муниципалитета уходит именно на образование. Так, недавно в школе деревни Бердюгина открылся первый современный спортивный стадион. В посёлке Пионерском, сёлах Килачёвское и Черновское заработали современные образовательные центры «Точка роста». А в селе Пьянково – одной из самых отдалённых территорий района – отремонтировали школьный спортзал, на базе которого сразу же возник молодёжный спортклуб.

Ежегодно власти района выделяют средства на ремонт кровли и фасадов школ, на установку ограждений и систем освещения по периметру зданий. Муниципалитет регулярно получает новые автобусы для подвоза детей на учёбу (многие ребятишки проживают в одном населённом пункте, а учатся в другом). Но с недавнего времени район стал испытывать потребность в дополнительных образовательных учреждениях. Как пояснили в мэрии, количество детей растёт, особенно в крупных сёлах и посёлках. И действующие там школы испытывают перегруз.

– Нам очень нужна новая школа в посёлке Зайково, – говорит глава муниципалитета Алексей Никифоров. – Там работают две школы, но они загружены максимально, и порядка 100 детей мы были вынуждены перевести на обучение во вторую смену, что противоречит указу Президента России. Очень нужен пристрой к школе в селе Килачёвское – для начального звена, где уже учатся более 300 детей.

Руководители администрации района и педагоги обозначили проблему депутатам Законодательного собрания региона и заручились их поддержкой. Сейчас районные власти разрабатывают проектно-сметную документацию, чтобы подать заявку на участие в региональной программе по строительству образовательных учреждений. Получится ли войти в программу – вопрос пока открытый. Но это единственный способ решить вопрос: бюджет муниципалитета не превышает 1,6 млрд рублей, а одна новая школа стоит в среднем от 400 млн до 1 млрд рублей, и без софинансирования из областной казны никак не обойтись.

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