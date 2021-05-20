С 2022 года ЕГЭ снова будут сдавать все выпускники

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что со следующего года ЕГЭ снова станет обязательным для всех. В этом году его сдают только те, кто планируют поступать в вузы.
В Свердловской области это 90% выпускников - около 20 тысяч человек. Не планируют поступать в вузы около 10% выпускников в регионе. В этом году они сдают ГВЭ по двум предметам: русский язык и математика. Для получения аттестатов им достаточно получить оценку "удовлетворительно".
"С наибольшей вероятностью я могу сказать, что эта форма только на этот год, а на следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат", - передаёт ТАСС слова Анзора Музаева, сказанные в рамках горячей линии по предстоящей аттестации школьников.
При этом ЕГЭ по математике останется обязательным. Возможность не сдавать его в этом и прошлом годах введена только в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, глава Рособрнадзора заявил, что устная часть ЕГЭ по русскому языку вводиться не будет.
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