С 2022 года ЕГЭ снова будут сдавать все выпускники

С 2022 года школы вернутся к ЕГЭ для всех выпускников. Фото: Павел Ворожцов

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что со следующего года ЕГЭ снова станет обязательным для всех. В этом году его сдают только те, кто планируют поступать в вузы.

В Свердловской области это 90% выпускников - около 20 тысяч человек. Не планируют поступать в вузы около 10% выпускников в регионе. В этом году они сдают ГВЭ по двум предметам: русский язык и математика. Для получения аттестатов им достаточно получить оценку "удовлетворительно".

"С наибольшей вероятностью я могу сказать, что эта форма только на этот год, а на следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат", - передаёт ТАСС слова Анзора Музаева, сказанные в рамках горячей линии по предстоящей аттестации школьников.

При этом ЕГЭ по математике останется обязательным. Возможность не сдавать его в этом и прошлом годах введена только в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, глава Рособрнадзора заявил, что устная часть ЕГЭ по русскому языку вводиться не будет.

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