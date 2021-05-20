В школах Екатеринбурга не заполненными остаются 34% мест для первоклассников

Сейчас в школах осталось 34% мест. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге продолжается запись детей в первые классы. В этом году подготовили 22 тысячи мест.

Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева в эфире "41 канала" рассказала, как идёт запись детей в первые классы. Сейчас, в первую волну, идёт приём заявлений в школы по месту жительства. Он завершится 1 июля. Затем откроется набор на свободные места.

"Мы ожидаем примерно 21 тысячу первоклассников. Пока порядка 34 % мест в школах свободно", - поделилась Екатерина Сибирцева.

Всего к 2021-2022 учебному году город готов принять 22 тысячи ребят.

Напомним, запись детей в первые классы стартовала 1 апреля. В первый же день места разобрали в 31 школе. К 5 апрелю приём заявлений закрыли уже в 41 школе из 155.