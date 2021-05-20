Выпускные в школах и садиках Свердловской области пройдут очно

В Свердловской области в этом году насчитывается 20104 выпускника 11-х классов и 44002 выпускника девятых классов. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области разрешено проводить выпускные в школах и садиках в традиционном формате. На праздничные мероприятия пустят и родителей.

– Чтобы не было большого скопления людей, смешения разных групп и классов не допускаются. Родителям разрешено посещать эти мероприятия, но сколько членов семьи может посетить выпускной – нормами не установлено, – сообщили журналисту «Облгазеты» в свердловском Управлении федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека.

Сегодня и завтра в школах региона прозвучат последние звонки, а в конце июня пройдут выпускные. По словам начальника отдела общего образования департамента общего и дополнительного образования министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Натальи Сокольской, для девятиклассников проведут торжественные собрания отдельно по классам. Для одиннадцатых классов рекомендовано провести праздничные мероприятия на школьной территории на улице, чтобы объединить всю параллель и пригласить родителей.

– На очные мероприятия в здании образовательной организации родители допускаются при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований: термометрия, средства защиты лица и рук, обработка помещений до и после мероприятия, – отмечает Наталья Сокольская. – Но решение о числе гостей остаётся за руководителем образовательной организации. Те же рекомендации подходят и для выпускных в детских садах.

Как рассказала замначальника департамента образования горадминистрации Елена Кречетова, для одиннадцатиклассников из Екатеринбурга 25 июня впервые проведут общегородской выпускной на площадке «Екатеринбург – ЭКСПО». На празднике выступят десять приглашённых звёзд эстрады, среди которых ожидаются певец МОТ и шоумен Тимур Родригез.

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