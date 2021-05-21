Последний звонок прозвенит для 64 тысяч выпускников в Свердловской области

В Екатеринбурге Последний звонок отпразднуют 13 709 выпускников 9-х классов и 7 281 выпускников 11-х классов. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области последние звонки пройдут 21 и 22 мая. Из свердловских школ выпускается 44 002 девятиклассника и 20 104 одиннадцатиклассника.

В Екатеринбурге Последний звонок отпразднуют 13 709 выпускников 9-х классов и 7 281 выпускник 11-х классов.

В этом году школьники отметят торжество хоть и с ковидными ограничениями, но зато в школах. Роспотребнадзор рекомендовал для девятиклассников провести торжественные линейки и классные часы отдельно в каждом классе, а одиннадцатиклассникам разрешили организовать праздничные мероприятия на школьной территории.

Напомним, в прошлом году последние звонки и выпускные в традиционном формате запретили проводить из-за пандемии коронавируса. Для школьников всей страны были организованы онлайн-мероприятия.