На Широкой Речке не хватает более 700 мест в детских садах

Всего в этом году в Екатеринбурге подготовили 20 тысяч мест в детских садах. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты гордумы Екатеринбурга заявили о дефиците мест в детских садах в микрорайоне Широкая Речка. В детсады не могут попасть около 700 детей.

Ситуацию улучшит открытие двух дошкольных образовательных учреждений. Первое - в районе улиц Евгения Савкова, Верхнеуфалейской, Ландау и реки Патрушихи - должно открыться в 2022 году и принять 200 воспитанников. Ещё один детский сад построят на улице Цветоносной. Он будет рассчитан на 250 мест.

"Сегодня на Широкой Речке находятся пять детских садов вместимостью 1080 детей. При этом фактически в них занимаются 1372 ребёнка. Кроме того, 350 дошкольников ходят в детские сады других микрорайонов", - рассказал на выездном совещании депутатов гордумы замначальника департамента образования администрации Екатеринбурга Михаил Ладейщиков.

Добавим, что всего в этом году в Екатеринбурге подготовили 20 тысяч мест в детских садах.

Депутаты также осмотрели капитально отремонтированную школу № 25 на ул. Феофанова, 10. В учреждении появились спортзал, новые столовая, читальный и актовый залы. 1 сентября в обновлённой школе начнут заниматься 618 юных жителей Широкой Речки - с 1-го по 4-й класс.

Что касается дорожного строительства, то в планах - соединение пр. Сахарова с улицей Хрустальногорсской для проезда к образовательному центру в микрорайоне. Кроме того, может быть проложена магистраль, которая выйдет на кольцо на Серафимы Дерябиной.