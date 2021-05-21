Екатеринбургский вуз стал третьим в стране, где будут готовить режиссёров музыкального театра

Ребята будут заниматься под руководством главного режиссёра Свердловской музкомедии Кирилла Стрежнев. Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбургский государственный театральный институт открыл набор на специальность "режиссёр музыкального театра". До этого таких специалистов выпускали только в двух вузах в Москве (ГИТИС) и Санкт-Петербурге (РГИСИ).

Руководителем направления будет Кирилл Стрежнев, народный артист, главный режиссёр Свердловского театра музыкальной комедии, дважды лауреат премии "Золотая маска". На подготовку режиссёров в театре выделили 13 бюджетных мест, 5 из них отдали именно режиссёрам музыкального театра.

"Это штучные специалисты. Все они с первого года обучения будут непосредственно вовлечены в работу Театра музыкальной комедии, поскольку с ними будет работать главный режиссёр. Они получат очень качественную подготовку", - рассказала на пресс-конференции ректор ЕГТИ Анна Глуханюк.

ЕГТИ – единственный вуз в Уральском регионе, где готовят театральных специалистов. Сейчас там обучается более 400 студентов. В этом году число бюджетных мест в вузе увеличилось с 31 до 41.

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