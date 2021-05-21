Евгений Куйвашев – выпускникам: "Верьте в себя. А я в вас точно верю!"

"Дерзайте, пробуйте, добивайтесь своего! Верьте в себя", – напутствовал Евгений Куйвашев. Фото: скрин страницы в Instagram.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил выпускников с Последним звонком. Участниками традиционного школьного праздника в регионе станут 64 тысячи человек.

Глава региона на личной странице в Instagram отметил, что в этом году более 20 тысяч 11-классников и 44 тысячи 9-классников "переходят важнейший жизненный рубеж".

"Мы, взрослые, всегда так говорим. Ведь так оно и есть. Вчера вы были детьми. А завтра именно от вас будет зависеть то, какими будут наша область, страна, весь мир. Всё новое, лучшее и совершенное будет создано именно вашими руками", – заявил он.

Евгений Куйвашев рассказал, что сам будучи выпускником не думал ни о каких рубежах. Позади была школьная жизнь, а впереди много всего интересного.

"Ребята, выпускники! Я вас от всей души поздравляю. Шагайте смело. Дерзайте, пробуйте, добивайтесь своего! Верьте в себя. А я в вас точно верю!", – сказал губернатор.

Напомним, Последние звонки на Среднем Урале пройдут 21 и 22 мая. В Екатеринбурге в мероприятии примут участие 13 709 выпускников 9-х классов и 7 281 – 11-х классов.