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Общество / Образование
24 мая 2021, 09:59

У свердловских девятиклассников стартовала сдача ОГЭ

  Анна Митчина
Люди в аудитории

Сегодня пройдёт экзамен по русскому языку. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Свердловской области стартовала сдача Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников. Она продлится до 2 июля.

Первым предметом ребята будут сдавать русский язык. Экзамен в форме ОГЭ проходит 24 мая, ГВЭ - 25 мая. Всего по России в итоговой аттестации задействовано 1 млн 435 тыс. девятиклассников, сообщает ТАСС. В Свердловской области сдавать русский язык будут 44 тыс. ребят.

В этом году из-за пандемии коронавируса аттестация у девятиклассников проходит только по двум предметам - русскому языку и математике. Ученикам с ограничениями по здоровью достаточно сдать только один предмет из двух, чтобы получить аттестат. 

Напомним, в Свердловской области утвердили систему переводов баллов за ОГЭ в оценку. Сейчас идёт основной период сдачи экзаменов. Аттестация по математике пройдёт 27 мая (ОГЭ) и 28 мая (ГВЭ). Подробный график проведения ОГЭ и ГВЭ можно посмотреть здесь.

Областная газета Свердловской области

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