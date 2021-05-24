Почему российские экскурсоводы против обязательной аттестации, которую вводят для всех гидов с 2022 года?

Частные туристические компании опасаются, что из-за введения обязательной аттестации многие гиды перестанут вести туры. Фото: Галина Соловьёва

Законодательное собрание Свердловской области приняло изменения в региональный закон №40–03 «О туризме и туристской деятельности». Поправки внесены в соответствие с федеральным законом, который обязывает гидов и экскурсоводов проходить аттестацию и запрещает заниматься этой деятельностью иностранным гражданам. Новые правила официально вступят в силу только 1 июля 2022 года, но в профессиональной туристической среде не утихают споры о правильности этих нововведений.

Защитить историю

Изменения в законодательную базу в сфере туризма собирались ввести давно. По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, последние три года их организация совместно с Российским союзом туриндустрии направляла целый ряд предложений в Государственную думу. Часть из них включили в новые поправки.

– Необходимость такого закона очевидна, – говорит журналисту «Облгазеты» Михаил Мальцев. – Он приведёт к увеличению числа рабочих мест в туризме для наших граждан. Но поправки несут не только экономический характер, их основная задача – защитить эту сферу от неверных и идеологически опасных интерпретаций. Порой информация, которую распространяют неквалифицированные экскурсоводы, наносит репутационный ущерб и формирует общий негативный образ России. Так, зарубежные гиды давали фактически неточные или умышленно искажённые трактовки исторических событий в нашей стране и регионе. Например, китайские гиды говорили своим туристам, что архитектура Кремля была скопирована с Китайской стены.

К слову, в Свердловской области уже не один год существует добровольная аттестация экскурсоводов на уровне городской администрации, но большим спросом она не пользуется. Теперь обязательная аттестация станет единым механизмом доступа в туристическую сферу, чтобы исключить неквалифицированных гидов. Лицензировать местных специалистов будет комиссия от областного органа госвласти в сфере туризма, а международных и межрегиональных экскурсоводов – межрегиональная комиссия. При этом сама аттестация будет платной, но цену на неё пока не установили.

Лицензированных гидов внесут в единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также в реестр инструкторов-проводников. Ресурс будет находиться на официальном сайте Федерального агенства по туризму (Ростуризм) и поможет выбрать проверенного специалиста.

Частный туризм на грани?

В профессиональной среде туристических организаций Свердловской области общей позиции по поводу новых поправок в закон нет. В частности, в госучреждениях уверены, что рисков для их сотрудников нет. Как сообщила «Облгазете» директор Невьянского музея Марина Морева, все экскурсоводы перед вступлением в должность проходят трёхступенчатый контроль на практике, а после периодическую профподготовку – последняя была в 2019 году. В таком случае обязательную аттестацию просто включат в профстандарт работника. Однако с неквалифицированными гидами в музее всё-таки сталкиваются.

– Группы со своими экскурсоводами периодически приходят на территорию нашего архитектурного музея и бегом осматривают достопримечательности, – рассказывает Марина Морева. – Иногда от их гидов мы слышим очень далёкие от истины факты относительно истории наших объектов. Нещадно интерпретируется легенда о Демидовых и затопленных подвалах. Проблемы заключаются не только в содержании, но и в безопасности туристов. Однако мы не имеет права запрещать такие экскурсии, потому что вход на нашу территорию свободный.

У большинства же частных компаний изменения не вызвали большого энтузиазма: предприниматели опасаются, что такое вмешательство может разрушить региональный рынок туризма.

– Из-за этого закона мы потеряем много достойных экскурсоводов, для которых туризм не является основным видом деятельности, – уверен директор «Екатеринбургского центра гидов» Константин Брыляков. – Есть большой риск, что эти люди не смогут или не захотят проходить какие-то дополнительные курсы и платить госпошлину за аттестацию. Тем более спектр экскурсий настолько широк, что невозможно себе представить, как комиссия сможет аттестовать узкого специалиста. Не государство должно решать, кто имеет право на проведение экскурсии, а сам клиент. Сейчас на сайтах-агрегаторах можно посмотреть отзывы, рейтинг и подобрать себе лучшего гида.

Такой же позиции придерживается руководитель центра авторских экскурсий «Екбгуляем» Дмитрий Москвин. Он отмечает, что в результате нововведений за пределами крупных городов гидов станет меньше, потому что им будет невыгодно ездить в столицу региона на обучение и аттестацию. Также закон угрожает индивидуальному туризму – сфере услуг, которая набирает популярность и за рубежом, и в России.

– Туризм всё более индивидуализируется, людей интересует формат уникальной экскурсии, который отвечает на их запросы, – говорит Дмитрий Москвин. – Многие стараются избегать классических поездок и узких специалистов. Мы тоже работаем с историками и архивистами: у них нет туристического образования, зато есть уникальные знания и собственные исследования, которые легли в основу их авторских туров. Этот закон лишит Екатеринбург части уникального культурного досуга.

Пока новые поправки в федеральный закон «Об основах туристкой деятельности» действительно вызывают массу вопросов. Например, неясно, кто войдёт в комиссию по аттестации гидов, в каком учебном заведении это будут проводить, какой образовательный минимум должны проходить участники, необходимо ли знание языков.

– Эти аспекты должны быть скорректированы на местном уровне – областном и муниципальном, – считает Михаил Мальцев. – Но важно, чтобы решение принималось в тесном сотрудничестве с местным туристическим сообществом и с учётом мнения всех сторон.

Мнение Ирина КЛЕПИКОВА, первый заместитель главного редактора «Облгазеты»: – Не понимаю, отчего некоторые так возбудились в связи с законом о туристической деятельности. Никто не ограничивает ваше желание заниматься этим и свободу – речь о том, готовы ли вы делать это профессионально и ответственно. После окончания журфака УрГУ я работала на Тюменской студии телевидения, а в свободное время, по выходным, водила экскурсии. Начала, как и все обычно, с обзорной – по Тюмени. Но! Перед тем, как стать нештатным экскурсоводом Тюменского бюро путешествий и экскурсий, закончила курсы – в течение полугода нам преподавали историю края, психологию общения с аудиторией, навыки работы с техническим оборудованием. Потом каждый из нас, жаждущих знакомить туристов с краем, сдал «теорию», написал полный текст экскурсии (конечно, это был только «скелет» будущих экскурсий, но он был проверен на фактическую точность историками). Следом – проверка на маршруте. И – в путь! Получив вотум доверия от гидов-профессионалов, уже потом я сама подготовила и водила экскурсии «Каменное зодчество Тюмени XVI – XIX веков», «Ялуторовск – город ссылки декабристов». И ничего страшного не видела и не вижу до сих пор в необходимости такого рода «выучки» в деле, которым ты хочешь заниматься. Ты-то хочешь, но сумеешь ли? Экскурсоведение – публичная профессия, и надо соответствовать – достойно представлять регион, уметь работать в форс-мажорных ситуациях. Сегодня, в расцвет авторских экскурсий, наряду с безусловно интересными гидами приходится встречаться, увы, и с косноязыкими, и теми, кто «лепит» в истории что бог на душу положит. Вот такие, пытавшиеся «взять профессию» с наскоку, сами отваливались на первых же испытаниях. Разве не правильно?

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