Школьников на ЕГЭ будут пускать без теста на коронавирус

В этом году школьникам разрешили приходить без маски.Фото: Галина Соловьёва

Рособрнадзор выпустил рекомендации о мерах эпидемической безопасности в пунктах проведения ЕГЭ. Школьников будут допускать до экзамена без теста на коронавирус и без прививки от инфекции.

Выпускникам также не нужно приходить в масках и перчатках, если такое требование не установлено в регионе. Во время экзамена ученикам можно снимать или менять маску и перчатки. Эту информацию Рособрнадзор опубликовал в официальном аккаунте сети "ВКонтакте".

"Решение о допуске участника на ЕГЭ принимает медицинский работник, находящийся в экзаменационном пункте", - говорится в опубликованных материалах.

На входе ученикам будут мерить температуру, а если у выпускника есть хроническое заболевания, симптомы которого похожи на ОРВИ, то необходимо взять с собой документ, подтверждающий это.

Зато маски и перчатки должны быть у всех организаторов и наблюдателей ЕГЭ. Они будут им выдаваться бесплатно. Помимо этого, для обеспечения безопасности в пункте проведения экзамена будут проводить уборку с применение дезинфицирующих средств и установят дозаторы с антисептиком.

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