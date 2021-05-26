Стало известно, какие предметы для сдачи ЕГЭ выбрали свердловские выпускники

Информатику в этом году сдают на 100 человек больше, чем в прошлом. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области стартовал период сдачи ГВЭ и ЕГЭ. Стало известно, каким предметам отдали предпочтения свердловские выпускники.

Этой информацией на пресс-конференции поделилась начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Татьяна Умнова.

Она сказала, что традиционно большинство выпускников выбирают профильную математику. Её сдают 54% 11-классников. К обществознанию готовятся 46% участников ЕГЭ. Физику и биологию в качестве дополнительного предмета выбирают по 18% школьников.

В этом году желающих сдать биологию на 62 человека больше, чем тех, кто выбрал физику. Обычно, перевес происходит в другую сторону, отмечает Татьяна Умнова.

Увеличилось и число тех, кому для поступления нужна информатика. Их стало больше на 100 человек.

Ещё 4 человека подали заявление на ЕГЭ по китайскому языку. К сдаче они готовились самостоятельно, вне школьной программы.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ начнётся 31 мая и продлится до 25 июня. Такую форму экзаменов для себя выбрали около 20 тыс. свердловских выпускников. В этом году школьников будут пускать без результатов тестов на коронавирус.