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Общество / Образование
30 мая 2021, 21:22

В УрФУ возвращаются к очной сессии

УрФУ

В прошлом году сессия и защита дипломов проходили в основном онлайн из-за пандемии коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

В этом году большинство студентов УрФУ снова будут сдавать сессию и защищать дипломы очно. Исключение сделано только для единичных групп заочников и иностранцев, которые пока не смогли вернуться на учёбу в Россию.

"Сессия полностью очно. Защиты дипломов — очно в подавляющем большинстве. Возможен гибридный формат по решению дирекции института. Информация дирекции по образовательной деятельности УрФУ", - говорится в официальном телеграм-канале вуза.

Напомним, что в прошлом году сессия и защита дипломов проходили в основном онлайн из-за пандемии коронавируса. В этом году решено вернуться к обычному формату.

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Областная газета Свердловской области

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