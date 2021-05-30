В УрФУ возвращаются к очной сессии

В прошлом году сессия и защита дипломов проходили в основном онлайн из-за пандемии коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

В этом году большинство студентов УрФУ снова будут сдавать сессию и защищать дипломы очно. Исключение сделано только для единичных групп заочников и иностранцев, которые пока не смогли вернуться на учёбу в Россию.

"Сессия полностью очно. Защиты дипломов — очно в подавляющем большинстве. Возможен гибридный формат по решению дирекции института. Информация дирекции по образовательной деятельности УрФУ", - говорится в официальном телеграм-канале вуза.

Напомним, что в прошлом году сессия и защита дипломов проходили в основном онлайн из-за пандемии коронавируса. В этом году решено вернуться к обычному формату.

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