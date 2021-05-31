В России стартовал основной этап сдачи ЕГЭ-2021

В Свердловской области заявление на прохождение госэкзамена-2021 подали более 20 000 выпускников. Фото: Павел Ворожцов.

В школах России стартовал основной этап сдачи ЕГЭ. Сегодня, 31 мая, выпускники пишут единый госэкзамен по трём предметам – география, литература, химия.

Основной период Единого государственного экзамена продлится до 25 июня. Резервными днями сдачи ЕГЭ стали 28 и 29 июня, 2 июля. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля и в резервный день – 17 июля. Начало всех экзаменов запланировано на 10:00 по местному времени.

График основного этапа ЕГЭ-2020 выглядит следующим образом: 31 мая – география, литература, химия;

3 и 4 июня – русский язык;

7 июня – математика профильного уровня;

11 июня – история, физика;

15 июня – обществознание;

18 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский; за исключением раздела "Говорение"), биология;

21 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский; раздел "Говорение");

22 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский; раздел "Говорение");

24 и 25 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Ранее "Облгазета" сообщала, что в Свердловской области заявление на прохождение госэкзамена-2021 подали более 20 000 человек (90% выпускников). Большинство из них изъявили желание написать экзамен по профильной математике (54%). К обществознанию готовятся 46% участников ЕГЭ. Физику и биологию в качестве дополнительного предмета выбирают по 18% школьников.

Также известно, что в этом году желающих сдать биологию оказалось на 62 человека больше, чем тех, кто выбрал физику. Увеличилось и число тех, кому для поступления нужна информатика (+100 человек). Четыре выпускника намерены сдать ЕГЭ по китайскому языку. К сдаче они готовились самостоятельно, вне школьной программы.

Читайте также:

Утверждены пункты проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на Среднем Урале в 2021 году.

Школьников на ЕГЭ будут пускать без теста на коронавирус.