Показываем, как стартовал основной период сдачи ЕГЭ в Свердловской области

Результаты сегодняшнего ЕГЭ станут известны не позднее 17 июня. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области, как и по всей стране, стартовал основной период сдачи ЕГЭ. 31 мая Единый госэкзамен по химии, литературе и географии написали 4 662 человека. Из них около 300 – выпускники прошлых лет.

В этот день в регионе работали 147 пунктов (всего для проведения ЕГЭ подготовлено 196 пунктов). В соответствии с регламентом печать контрольно-измерительных материалов стартовала в 10:00, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Фото: Галина Соловьёва

Экзамены по трём указанным предметам длились от 3 часов до 3 часов 55 минут. Работа по географии включала в себя 27 заданий, по литературе – 17, а по химии – 35. Результаты станут известны не позднее 17 июня.

Фото: Галина Соловьёва

Организацию экзамена в екатеринбургской школе №200 лично проверил министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. По его словам, подготовка к проведению ЕГЭ в регионе шла планомерно. Чтобы на старте не допустить технических и организационных сбоев, состоялось несколько репетиционных тестирований.

Фото: Галина Соловтёва

Известно, что для обеспечения эпидбезопасности все пункты оснащены рециркуляторами воздуха, обеззараживающими лампами. Кроме того, рассадка участников организована с учётом социальной дистанции, все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Фото: Галина Соловьёва

Во всех пунктах присутствуют медработники, а перед тем, как войти в здание школы обязательно нужно пройти термометрию при помощи бесконтактных термометров.

Фото: Галина Соловтёва

Напомним, для участников ЕГЭ и их родителей в Свердловской области работает горячая линия по вопросам государственной итоговой аттестации. Её номера: 8 (343) 312-02-23, 8-950-64-770-93, 8-950-64-761-12.

С графиком основного этапа ЕГЭ-2021 можно ознакомиться тут.

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