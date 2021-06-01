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Общество / Образование
1 июня 2021, 13:24

Евгений Куйвашев показал проект нового кампуса УрФУ

проект нового кампуса УрФУ

В центре студенческого городка будет 5 общежитий. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил проект нового студенческого кампуса, который строят к Универсиаде-2023. В регионе рассчитывают, что это будет одна из пяти площадок мирового уровня в России.

Проект был представлен на стратегической сессии Минобрнауки РФ в Сколково. На заседании вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что в августе будут выбраны не менее пяти площадок для создания в России кампусов мирового уровня.

"Мы уже сейчас строим вблизи "Екатеринбург-ЭКСПО" Деревню Универсиады (в микрорайоне Новокольцовский Екатеринбурга - прим. ред.). После проведения игр в 2023 году все объекты перейдут в распоряжение университета. Это общежития, медиацентр, спортивная инфраструктура", - написал Евгений Куйвашев в Instagram.

Всего будет построено пять трёхсекционных общежитий вокруг центральной площади, а также общественный центр с учебной, спортивной и досуговой инфраструктурой. У ниверситет получит 8,5 тысячи мест. Кроме того, в состав студенческого городка войдут новые учебные корпуса, комплекс зданий для СУНЦа УрФУ.

"Мы очень рассчитываем, что наш проект войдёт в «пятёрку», и в Екатеринбурге появится кампус. Такой, как в самых продвинутых мировых городах", - подчеркнул губернатор.

Напомним, что ещё летом прошлого года первый объект деревни Универсиады-2023 в Екатеринбурге прошёл государственную экспертизу. Генподрядчик проекта получил разрешение на строительство общежития для гостей.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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