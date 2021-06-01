На создание новых мест в школах Правительство РФ направит 144,6 миллиарда рублей

Программа рассчитана до конца 2024 года. Фото: Алексей Кунилов

Правительство РФ направит более 144,6 млрд рублей на создание новых мест в школах. Программа в рамках национального проекта «Образование» рассчитана до конца 2024 года.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Благодаря господдержке за три года планируется создать около 650 тыс. дополнительных учебных мест. Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, речь идёт как о строительстве новых школ, так и о переоснащении действующих. К этой работе планируется привлечь инвесторов и социально ориентированный бизнес.

Распределением субсидий по регионам займётся Минпросвещения. Ранее Президент России поручил Правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников увеличивается.