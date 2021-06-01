На создание новых мест в школах Правительство РФ направит 144,6 миллиарда рублей

Правительство РФ направит более 144,6 млрд рублей на создание новых мест в школах. Программа в рамках национального проекта «Образование» рассчитана до конца 2024 года.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Благодаря господдержке за три года планируется создать около 650 тыс. дополнительных учебных мест. Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, речь идёт как о строительстве новых школ, так и о переоснащении действующих. К этой работе планируется привлечь инвесторов и социально ориентированный бизнес.
Распределением субсидий по регионам займётся Минпросвещения. Ранее Президент России поручил Правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников увеличивается.
Как писала «Областная газета», по итогам 2020 года в Свердловской области ввели больше новых мест в школах, чем планировали. Несмотря на это, число школьников, обучающихся во вторую смену, только увеличилось. Если в 2016 году их было свыше 70 тысяч человек (15 процентов от всех учащихся), то в 2020 году – более 100 тысяч (20 процентов).
Напомним, в регионе проживает около полумиллиона школьников. Пятая часть из этого числа проходит обучение во вторую смену. Самый высокий процент таких учащихся – в Екатеринбурге.
Отметим также, что в 2021 году в Екатеринбурге введут в эксплуатацию четыре школы. За счёт этих объектов к 1 сентября 2021 года в столице Урала появятся 2 550 школьных мест.