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Общество / Образование
1 июня 2021, 19:27

Пенсионеров приглашают поделиться своими достижениями в Интернете

  Дарья Чурсина
Бабушки за компьютером

Работы на конкурс «Спасибо Интернету — 2021» принимаются до октября этого года. Фото: Александр Зайцев

Начался приём заявок на Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2021». Сейчас организаторы приняли уже 327 конкурсных работы.

Конкурс в целях повышения компьютерной грамотности среди людей старшего возраста несколько лет проводит и организует компания «Ростелеком» при поддержке и участии Пенсионного фонда России, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Российской ассоциации электронных коммуникаций. Основная задача участников – написать эссе на одну из конкурсных тем, каждая из которых связана с интернет-деятельностью. Например, рассказать свою историю пользования порталом «Госуслуги» или поделиться рабочими, социальными или образовательными достижениями в Интернете. Отправлять заявку нужно через сайт «Азбука интернета», где каждый пенсионер может сам обучиться работе с компьютером и пользованию Интернетом.

Как рассказали журналисту «Облгазеты» в пресс-службе «Ростелекома», многие участники в предыдущие годы подавали заявки с помощью своих преподавателей компьютерных курсов, но часть из них делала это самостоятельно. Свои работы на конкурс ежегодно отправляют сотни людей старшего поколения из разных регионов страны, в том числе из Свердловской области. Но большая часть участников – женщины, в 2020 году двум самым старшим участницам исполнилось по 97 лет. Организаторы отмечают, что, несмотря на пандемию, число участников конкурса в прошлом году было больше, чем в 2019 году.

Работы на конкурс принимаются до октября. Победители станут известны в конце этого года, они получат в подарок современные гаджеты.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №97 от 02.06.2021

Сюжет

«Старшее поколение»
Об активной жизни людей предпенсионного и пенсионного возраста.

Областная газета Свердловской области
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