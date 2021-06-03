Как будет организована безопасность в детских оздоровительных лагерях этим летом?

Каждый оздоровительный лагерь в Свердловской области имеет систему охраны. Фото: Павел Ворожцов

После недавней трагедии в одной из казанских школ в нашей стране всерьёз озаботились безопасностью не только в образовательных, но и в оздоровительных детских учреждениях. Правительство России Постановлением №732 утвердило антитеррористические требования для детских лагерей, но по факту они вступят в силу не раньше следующего года.

Больше охраны

Согласно документу, все детские оздоровительные лагеря в России делятся на четыре категории в зависимости от степени угрозы совершения теракта, прогнозируемого количества пострадавших и предполагаемого размера ущерба. К первой категории относят учреждения с максимальными значениями по всем этим показателям, к четвёртой – с минимальными.

К каждой из этих категорий организаций, согласно документу, относится свой комплекс мер. Так, детским лагерям четвёртой категории достаточно проводить антитеррористические учения, иметь пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении ЧС. Для лагерей третьей категории ко всему перечисленному добавляются системы видеонаблюдения, охранные сигнализации и металлоискатели. Учреждениям второй категории, помимо всего названного, нужно будет иметь контрольно-пропускные пункты, а лагерям первой категории – особую систему охраны.

Как пояснил журналисту «Облгазеты» начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских, определением того, к какой категории будет относиться каждый конкретный лагерь, займутся специальные комиссии, которые создадут в каждом регионе. В состав комиссии войдут представители региональной власти, местных органов безопасности, территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии и МЧС, эксперты в области безопасности.

На создание такой комиссии выделяется 90 дней, после чего даётся 30 дней на обследование лагеря и заполнение документов по нему. Затем составляется план работы и даётся время на приведение лагеря в соответствие с антитеррористическими нормами. То есть в этом году детские лагеря в Свердловской области точно не откроются с учётом всех новых антитеррористических требований. Но на работе учреждений это не скажется – все смены начнутся вовремя.

— Новое постановление об антитеррористической защищённости объектов, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, берётся в работу немедленно, но требует времени на исполнение, — говорит Дмитрий Шиловских. — При этом лагеря в Свердловской области практически полностью соответствуют новым требованиям: есть видеонаблюдение, все учреждения охраняются частными охранными организациями, присутствует наружное освещение и периметральное ограждение. Поэтому больших изменений и крупных материальных вложений быть не должно.

В управлении образования Екатеринбурга также считают, что серьёзных проблем с выполнением новых требований не будет. Но для определения охранной организации в загородных детских лагерях могут быть проведены конкурсные процедуры, по итогам которых выберут конкретную организацию с лицензией на охранную деятельность.

Паспорт теперь обязателен

Обстановка на Среднем Урале, по мнению Дмитрия Шиловских, нормальная, стабильная и контролируемая правоохранительными органами: террористических угроз на территории нашей области в последнее время не было, угрозообразующие факторы не обостряются. Но всё же требования к лагерям ужесточаются, и паспорта безопасности теперь должны появиться в каждом учреждении детского отдыха.

— Сейчас такие паспорта существуют в школах, детских садах, техникумах, колледжах, — говорит Дмитрий Шиловских. — В каких-то организациях летнего оздоровительного отдыха паспорта были, но новое постановление обязывает к этому всех. В паспорте должна размещаться вся основная информация о конкретном лагере с указанием его категории. Паспорта безопасности доступны лишь внутри организации для служебного пользования.

Деньги на все изменения должны предусмотреть владельцы детских оздоровительных учреждений, но в случае серьёзных и крупных трат областной бюджет может предоставить субсидии для выполнения той или иной задачи. По мнению Дмитрия Шиловских, этот вопрос, вероятно, будет решаться на заседании антитеррористической комиссии Свердловской области вместе с губернатором после проведения проверок всех лагерей.

В оздоровительных лагерях Свердловской области тем временем особо не переживают по поводу нового постановления правительства.

– Ничего принципиально нового на самом деле не появилось, – признался в разговоре с журналистом «Облгазеты» директор детского оздоровительного лагеря «Зарница» в Берёзовском Александр Дергачёв. – Соответствующая охрана и тревожные кнопки, например, у нас имеются давно и даже паспорт безопасности есть. В каких-то детских оздоровительных лагерях есть некоторые проблемы с мерами безопасности, так что новый документ приведёт всё к единообразию. Муниципальные комиссии всегда строго проверяли детские оздоровительные лагеря в каждом городе на соблюдение всех мер безопасности. Теперь же это будет делать одна региональная комиссия, поэтому, возможно, проверки будут проходить дольше, но ещё строже. Так что дети точно будут отдыхать в безопасности, в том числе и в этом году.

ВАЖНО Новые требования не распространяются на детские оздоровительные учреждения, охраняемые войсками национальной гвардии (например, «Артек»), и на лагеря, организованные школами во время каникул. Также под эти требования не подпадают туристические слёты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней.

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