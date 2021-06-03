Темы дня

Общество / Образование
3 июня 2021, 08:10

Feduk выступит на выпускном УрФУ

Выпускники УрФУ

Выпускной УрФУ пройдёт в этом году в традиционном формате - в три этапа. Фото: Алексей Кунилов

Рэпер Feduk (Фёдор Инсаров) станет хедлайнером выпускного УрФУ. Он выступит на вечере выпускников 26 июня.

"Хедлайнером третьего этапа выпускного в этом году станет Feduk", - сообщили в пресс-службе УрФУ.

Концерт для студентов пройдёт в последнюю субботу июня в Телеклубе. Начнётся он в 22:00.

Напомним, что выпускной УрФУ пройдёт в этом году в традиционном формате - в три этапа: это встречи в институтах, торжественная церемония на университетской площади и дискотека с участием хедлайнера. Перед этим всех студентов снова ждёт очная сессия.

Отметим, что в ночь на 26 июня в этом году пройдёт Уральская ночь музыки. Оргкомитет фестиваля планирует снова собрать 300 тысяч гостей, провести офлайн- и онлайн-концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии. Сформирован полный список участников Ural Music Night-2021. К слову, Feduk был одним из хедлайнеров Уральской ночи музыки-2018.

Feduk стал известным благодаря треку "Околофутбола", записанному для одноимённого фильма. У него есть ещё один трек, посвящённый футболу — "Tour the France". Трек был особенно популярен во время проведения ЧМ-2018.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.06.2021, 09:31 / Общество
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в четырёх городах Среднего Урала
03.06.2021, 08:17 / Общество
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте
03.06.2021, 08:10 / Общество
Feduk выступит на выпускном УрФУ
03.06.2021, 07:15 / Общество
К выходным в Свердловской области потеплеет до +28°С
02.06.2021, 21:03 / Общество
В Екатеринбурге из-за ярмарки вновь закроют парковку на площади 1905 года