Feduk выступит на выпускном УрФУ

Выпускной УрФУ пройдёт в этом году в традиционном формате - в три этапа. Фото: Алексей Кунилов

Рэпер Feduk (Фёдор Инсаров) станет хедлайнером выпускного УрФУ. Он выступит на вечере выпускников 26 июня.

"Хедлайнером третьего этапа выпускного в этом году станет Feduk", - сообщили в пресс-службе УрФУ.

Концерт для студентов пройдёт в последнюю субботу июня в Телеклубе. Начнётся он в 22:00.

Напомним, что выпускной УрФУ пройдёт в этом году в традиционном формате - в три этапа: это встречи в институтах, торжественная церемония на университетской площади и дискотека с участием хедлайнера. Перед этим всех студентов снова ждёт очная сессия.

Отметим, что в ночь на 26 июня в этом году пройдёт Уральская ночь музыки. Оргкомитет фестиваля планирует снова собрать 300 тысяч гостей, провести офлайн- и онлайн-концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии. Сформирован полный список участников Ural Music Night-2021. К слову, Feduk был одним из хедлайнеров Уральской ночи музыки-2018.