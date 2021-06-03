«Они спасают детей»: жительница Екатеринбурга предлагает повысить зарплату учителя до 300 тысяч рублей

По мнению Анастасии Гуревич, труд учителя необходимо оценивать более высоко и достойно. Фото: Павел Ворожцов

После выхода материала «Дети попали в сеть … И?» (см. «ОГ» №86 от 18.05.2021), посвящённого воспитанию детей и влиянию на них социальных сетей, в нашу редакцию пришло письмо от жительницы Екатеринбурга Анастасии Гуревич. Публикуем сокращённую версию её обращения.

«Уважаемые журналисты «ОГ»! Замечательно осветили проблему в статье. Со всеми участниками круглого стола невозможно не согласиться. Но меня удивляет скромность, какая-то стыдливость в требованиях достойной оплаты труда учителей!

Работа учителей в сотни раз ответственнее и опаснее, чем, допустим, врачей. Они (учителя. – Прим. ред.) постоянно в зоне риска: заразиться инфекцией от детей, физические и умственные перегрузки, а они молчат… Они спасают детей, и их труд должен быть достойно оплачен. В первую очередь необходимо установить зарплату учителю не менее 300 тысяч рублей в месяц, отпуск три месяца, бесплатные путёвки в санатории, курорты, дома отдыха с оплатой проезда для всей семьи. Нужно присваивать им звание ветерана труда федерального значения после десяти лет работы, пенсионный возраст не повышать, оставить оплату выслуги на прежнем уровне, обеспечивать учителей бесплатным жильём.

В начальной школе стоит ввести должность помощника учителя с зарплатой 150 тысяч рублей. Они должны занимать детей интересными играми во время перемен, водить их в столовую, вести продлёнку. Сейчас учителей начальной школы просто убивают: им самим в туалет сходить невозможно, покушать, просто морально передохнуть!

Нужно ввести разные кружки, спортсекции для всех детей без ограничений с обязательной оплатой из бюджета педагогам, ведущим эти кружки. Почему бы не отдать для детей Центральный стадион?»

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