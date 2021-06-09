Треть преподавателей в российских вузах страше 60 лет

Преподавателей в возрасте ценят за их профессионализм и богатый опыт. Фото: Алексей Кунилов

Правительство России рассказало о возрастной структуре учителей в школах и преподавателей в вузах. В школах преобладают педагоги в возрасте 45-49 лет, в вузах наибольшее количество преподавателей - старше 60 лет.

Это стало известно из ежегодного доклада Правительства о реализации государственной политики в сфере образования за 2020 год.

В российских вузах преподаватели старше 60 лет составляют почти треть - 29,3%. Это 65,3 тысячи человек, в том числе 43,7 тысячи человек страше 65 лет. Молодых педагогов до 39 лет насчитывается 56 тысяч, что составляет 25,1%. Из них в категории до 25 лет преподают 0,4% россиян - 988 человек, а преподавателей до 29 лет - 4,4% от общего числа лекторов. Это 9,8 тысячи.

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В школах ситуация иная. Там доли педагогов до 29 и старше 60 лет примерно одинаковые.

Так, по всей России на начало учебного года числилось 187,3 тысячи педагогов до 29 лет, это 13,9% от общего числа. Наибольшее количество учителей находятся в возрастной группе 45-49 лет - 200,3 тысячи человек. Это примерно 14,8%. В школах работают также 177,5 тысячи педагогов старше 60 лет. Они составляют 13,2%.