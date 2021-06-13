График сдачи ЕГЭ не изменится из-за роста заболевших COVID-19

Самые массовые экзамены уже позади. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области и в целом по всей России растёт суточное число заболевших коронавирусом. В Минпросвещения РФ заявили, что график сдачи ЕГЭ не изменится.

В министерстве отметили, что большая часть экзаменов, среди которых самые массовые - русский язык, математика и история, - уже прошли в штатном режиме.

Напомним, что выпускникам осталось сдать:

15 июня – обществознание;

18 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский; за исключением раздела "Говорение"), биологию;

21 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский; раздел "Говорение");

22 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский; раздел "Говорение");

24 и 25 июня – информатику и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Утверждённый график сдачи ЕГЭ-2021 смотрите здесь.

"Государственная итоговая аттестация проходит в плановом режиме согласно утверждённому расписанию. Региональные органы управления образованием при непрерывной федеральной поддержке реализуют намеченный комплекс по защите здоровья всех участников экзаменационного процесса, что позволяет сохранить график ЕГЭ на территории всей страны, включая Москву. Все аудитории проходят обязательные процедуры дезинфекции, проветривания, а на самих экзаменах действуют специальные правила дистанционной рассадки, особые условия входа и выхода в помещения", - передаёт телеграм-канал "Большая перемена", подведомственный Минпросвещения РФ.

А вот формат сессий в вузах может измениться. Московские университеты уже вводят онлайн-сессии. В свердловском УрФУ сдавать экзамены планируют пока в очном формате.

В России сегодня выявили 14,7 тысячи новых случаев коронавируса. Это максимум с 13 февраля.