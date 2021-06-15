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15 июня 2021, 18:04

Владимир Путин предложил родителям контролировать качество питания в школах

Владимир Путин

Глава государства обсудил с главой Минпросвещения вопрос контроля качества школьного питания. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Глава государства, в частности, обсудил с главой Минпросвещения вопрос контроля качества школьного питания.

Сергей Кравцов заявил, что поручение Владимира Путина об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием находится на постоянном контроле Минпросвещения. В свою очередь глава государства отметил, что особенно внимательно следить нужно за качеством питания в школах.

"Надо допустить в конце концов родителей до контроля за качеством питания. Организовать соответствующим образом, чтобы санитарные условия были соблюдены. Можно же это сделать. Родительские комитеты могут организовать эту работу", - передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

Глава Министерства просвещения РФ сказал, что соответствующая договорённость уже есть с Российской ассоциацией родителей.

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Областная газета Свердловской области

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