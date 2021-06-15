В УрФУ заявили о готовности перевести сессию в онлайн

По итогам прошлых экзаменов, студенты лучше сдают сессию онлайн, хотя дистант остаётся для них стрессовым фактором. Фото: Павел Ворожцов

В Уральском федеральном университете заявили о готовности ввести онлайн-сессию. Это произойдёт в случае ухудшения эпидситуации по коронавирусу.

Об этом заявил проректор УрФУ Андрей Созыкин. Он также отметил, что по итогам прошлых экзаменов, студенты лучше сдают сессию онлайн, хотя дистант остаётся для них стрессовым фактором.

В вузе также сообщили, что с начала прививочной кампании - с января 2021 года, прививку от коронавируса поставили 390 студентов. Среди вакцинированных большинство - учащиеся гуманитарного института. Кроме того, привились 2 176 сотрудников университета. В ближайшие дни в медсанчать УрФУ доставят ещё 500 доз вакцины "Спутника V".

Ещё полмесяца назад в вузе заявляли, что основная часть студентов вернётся к очной сессии. Однако рост заболеваемости коронавирусом в стране и в регионе ставит под вопрос также проведение массового выпускного. В прошлом году из-за ковида он проходил онлайн. В этом году в УрФУ готовились к очному выпускному 26 июня.

Ранее из-за роста суточной заболеваемости коронавирусом в Москве ведущие вузы решили сделать онлайн-сессию. Среди таких вузов - МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, ВШЭ (частично).