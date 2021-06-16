17 июня стартует приёмная кампания в УрФУ

УрФУ начнёт принимать документы от абитуриентов одними из самых первых. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области стартовала приёмная кампания в вузах. Первыми документы начали принимать УрГЮУ и ЕГТИ. 17 июня УрФУ откроется для абитуриентов.

В Уральском федеральном университете в этом году почти 7 500 бюджетных мест, ещё более 5 000 мест выделены на контрактной основе. Приём документов откроется 17 июня в 10:00 утра. Документы можно подать не только в вузе, но и направить их онлайн или почтой. Как сообщили в пресс-службе университета, вступительные экзамены организованы преимущественно дистанционно.

В этот же день, 17 июня, приёмная кампания открывается и в Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ). Все остальные вузы начнут принимать абитуриентов на день позже.

На несколько дней раньше, 14 июня, приём документов начался в Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) и Екатеринбургском государственном театральном институте (ЕГТИ). Напомним, в 2021 году ЕГТИ впервые открыл набор на направление "режиссёр музыкальных театров". Раньше по этому профилю обучение проходило только в Москве и Санкт-Петербурге.

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