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Общество / Образование
17 июня 2021, 12:14

Екатеринбургская прокуратура заинтересовалась дискриминацией студентов из-за цвета волос

Зачётная книжка

Надзорное ведомство проверит информацию о снижении оценки и даст правовую оценку соблюдения закона об образовании при приёме экзаменов и защите дипломных работ. Фото: Алексей Кунилов.

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку по сообщению о дискриминации студента Уральского политехнического колледжа. Ему снизили оценку на защите диплома из-за цвета волос.

Надзорное ведомство проверит данную информацию и даст правовую оценку соблюдения закона об образовании при приёме экзаменов и защите дипломных работ. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

"По информации в сети Интернет, при выставлении оценки за защиту диплома преподавателями колледжа был учтён внешний вид учащегося, вследствие чего последнему было сделано замечание и снижена оценка", - сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Областная газета Свердловской области

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