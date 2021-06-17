Екатеринбургская прокуратура заинтересовалась дискриминацией студентов из-за цвета волос

Надзорное ведомство проверит информацию о снижении оценки и даст правовую оценку соблюдения закона об образовании при приёме экзаменов и защите дипломных работ. Фото: Алексей Кунилов.

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку по сообщению о дискриминации студента Уральского политехнического колледжа. Ему снизили оценку на защите диплома из-за цвета волос.

Надзорное ведомство проверит данную информацию и даст правовую оценку соблюдения закона об образовании при приёме экзаменов и защите дипломных работ. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

"По информации в сети Интернет, при выставлении оценки за защиту диплома преподавателями колледжа был учтён внешний вид учащегося, вследствие чего последнему было сделано замечание и снижена оценка", - сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.