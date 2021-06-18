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Общество / Образование
18 июня 2021, 11:55

Студенту уральского колледжа, подвергшемуся дискриминации из-за цвета волос, исправили оценку

  Анна Митчина
Оценки в дневнике

Сначала студенту поставили "хорошо, теперь в его дипломе будет стоять "отлично". Фото: Павел Ворожцов

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области провело проверку по информации о занижении оценки за диплом студенту с зелёными волосами. Решение аттестационной комиссии Уральского политехнического колледжа признано некорректным.

Его пересмотрели в пользу студента. Теперь в дипломе у выпускника будет стоять "отлично" вместо "хорошо".

"На заседании апелляционной комиссии было принято решение об изменении оценки на "отлично". В ходе проверки минобразования было установлено, что по итогам защиты диплома этого студента мнение членов комиссии, заслужил ли он оценку "хорошо" или отлично", разделилось в пропорции 50 на 50. При этом при оценке знаний учащегося, в случае пограничной ситуации, решение всегда должно приниматься в пользу экзаменуемого. Таким образом, решение комиссии было признано некорректным и пересмотрено", - рассказали "Областной газете" в пресс-службе свердловского минобразования.

Проверки в учебном заведении начались после того, как в социальных сетях появилось видео, где педагоги Уральского политехнического колледжа объясняют оценку "хорошо" за защиту диплома студентом "внешними видом и зелёными волосами". Правовую оценку конфликту даст прокуратура Кировского района Екатеринбурга. Она проверит соблюдение закона об образовании при приёме экзаменов и защите дипломных работ в уральском колледже.

Также в СМИ прошла информация о том, что директор Уральского политехнического колледжа Владислав Камский уволился в результате этого скандала. В министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области журналисту "Облгазеты" сообщили, что предыдущий директор уволился по собственному желанию ещё до конфликта. В самом учебном заведении нашему изданию пояснили, что с 8 июня и.о. директора коледжа назначена Юлия Гулидова, которая продолжает работать.

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Областная газета Свердловской области

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