37 уральских школьников стали призёрами и победителями Всероссийской олимпиады

Во всероссийском этапе могут участвовать ученики 9-11 классов. Фото: Галина Соловьёва

Они получат премию губернатора от 70 до 100 тысяч рублей и право поступить в любой государственный вуз России на бюджет по своему профилю. Ребят поздравил министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Из 170 тысяч участников от Свердловской области до заключительного этапа дошёл 91 школьник. Из них 29 ребят стали призёрами, а 8 – победителями. Свердловские школьники показали лучшие результаты по биологии, литературе, географии, русскому языку, физике, астрономии, информатике и химии. Они представляли школы Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ирбита и Артёмовского.

Министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов поздравил детей и их родителей. Он отметил, что на территории Свердловской области создают хорошие условия, чтобы развивать способности и таланты детей. По инициативе губернатора Евгения Куйвашева созданы Фонд "Золотое сечение" и Уральская инженерная школа.

"Благодаря этим проектам у нас очень много партнёров среди ректоров ведущих вузов и промышленных предприятий. Дети готовятся к олимпиаде на базе "Золотого сечения" с преподавателями вузов и учёными Уральского отделения РАН. Конкуренция на всероссийском этапе с каждым годом всё выше", - цитирует Юрия Биктуганова пресс-служба министерства образования и молодёжной политики региона.

Победители и призёры всероссийской олимпиады получают право на поступление вне конкурса в любой государственный вуз на бюджетные места по профилю олимпиады, кроме этого, они могут претендовать на стипендию Президента России. В Свердловской области за победу и призовые места в олимпиаде выплачивается премия губернатора. Победители получают по 100 тысяч рублей, призёры – по 70 тысяч. С этого года все призёры и победители регионального этапа, не дошедшие до всероссийского финала, будут получать по 40 тысяч рублей.

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