Евгений Куйвашев отменил выпускные в свердловских школах

Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об отмене выпускных в школах. Это решение объясняется наступлением третьей волны коронавируса.

Глава региона поручил руководителям муниципалитетов и образовательных учреждений проследить за отменой выпускных. Родителей и выпускников Евгений Куйвашев попросил с пониманием отнестись к ситуации, которая снова стала сложной.

"Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились. ... Эпидобстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах", - написал губернатор в своём Instagram.

Ранее в столице Урала отменили общегородской выпускной, который должен был состояться в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" 25 июня. Без массового праздника остались 3,5 тысячи выпускников.

При этом очную часть выпускного УрфУ 26 июня пока не отменяют.

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