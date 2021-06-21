Темы дня

Общество / Образование
21 июня 2021, 14:43

Евгений Куйвашев отменил выпускные в свердловских школах

Выпускники танцуют вальс в масках

Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об отмене выпускных в школах. Это решение объясняется наступлением третьей волны коронавируса.

Глава региона поручил руководителям муниципалитетов и образовательных учреждений проследить за отменой выпускных. Родителей и выпускников Евгений Куйвашев попросил с пониманием отнестись к ситуации, которая снова стала сложной.

"Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились. ... Эпидобстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах", - написал губернатор в своём Instagram.

Ранее в столице Урала отменили общегородской выпускной, который должен был состояться в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" 25 июня. Без массового праздника остались 3,5 тысячи выпускников.

При этом очную часть выпускного УрфУ 26 июня пока не отменяют.

Читайте также:

Третья волна уже наступила: каких ограничений из-за коронавируса ждать Среднему Уралу на этот раз?

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.06.2021, 14:46 / Общество
Евгений Куйвашев о росте заболеваемости COVID-19: "Это та самая третья волна"
21.06.2021, 14:43 / Общество
Евгений Куйвашев отменил выпускные в свердловских школах
21.06.2021, 14:07 / Общество
Свердловских школьников переведут на дистант в период выборов в Госдуму РФ
21.06.2021, 14:05 / Общество
Прокурор Борис Крылов провёл встречу с председателем Свердловского областного суда
21.06.2021, 13:32 / Общество
Заболеваемость COVID-19 в Свердловской области растёт пятый день подряд: 174 новых случая