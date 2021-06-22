Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку в Свердловской области

Русский язык в этом году - единственный предмет из списка обязательных. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области объявили результаты ЕГЭ по русскому языку. Экзамен проходил 3 и 4 июня.

100 баллов получили 55 выпускников. Более пяти тысяч ребят, которые принимали участие в ЕГЭ по русскому языку, получили высокие оценки - от 80 баллов и выше. Ранее было известно, что за предыдущие четыре экзамена 100 баллов получили 29 свердловских школьников.

В Свердловской области за основной период сдачи ЕГЭ с экзаменов удалили 12 человек. Четырёх из них отстранили за использование телефона, у всех остальных обнаружили шпаргалки. В этом году они не смогут пересдать экзамен. Об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, сегодня второй день, когда свердловские школьники сдают устную часть по иностранному языку.

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