В Нижнем Тагиле направят 484 миллиона на подготовку школ к новому учебному году

В Нижнем Тагиле проверят 65 школ и 145 детских садов. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле 22 июня стартовал приём школ и детских садов к новому учебному году. На подготовку учебных заведений направят 484 миллиона рублей.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что подготовка образовательных учреждений идёт во взаимодействии со всеми контролирующими организациями, чтобы решить возникающие трудности.

"Трудности возникают и это оправдано, если учесть годы постройки некоторых наших школ. Мы обменялись мнениями с надзорными органами, внесли свои предложения, приняли замечания и сформировали план действий", - передают слова мэра города в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Комиссия по приёму образовательных учреждений начала работать 22 июня. К 2 августа она должна будет проверить готовность 62 школ, 145 детских садов и 20 учреждений допобразования. На их подготовку к новому учебному году направят 484 млн рублей.

На выделенные средства проведут противопожарные мероприятия, организуют антитеррористическую защищённость учреждений и проведут ремонт. На базе школы №8 создадут центр инновационного и гуманитарного образования "Точка роста", а в школе №49 организуют естественно-научный класс.

Комиссия будет проверять состояние медкабинетов, их укомплектованность необходимым оборудованием, например, холодильниками для хранения медикаментов и вакцин. Особое внимание уделят исправности системам оповещения и наличию огнетушителей.

Читайте также:

Евгений Куйвашев отменил выпускные в свердловских школах.

Общегородской выпускной в Екатеринбурге отменяется.