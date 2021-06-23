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Общество / Образование
23 июня 2021, 12:33

В Минпросвещения РФ заявили о Всероссийском выпускном в онлайн-формате

Девушка отмечает праздник в онлайн-формате

На этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об отмене выпускных в школах. Фото: Павел Ворожцов

Всероссийский выпускной для школьников состоится в эту пятницу, 25 июня. Он пройдёт в онлайн-формате.

Выпускной будет транслироваться на официальном ютуб-канале министерства.

"Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной - 2021, который мы проведём для всех школьников страны 25 июня", - передаёт ТАСС сообщение Минпросвещения. Известно, что выступят также педагоги, звёзды российского кино, театра и эстрады и сами выпускники - участники международных олимпиад и российских конкурсов.

Напомним, что в прошлом году министерство организовывало Всероссийский последний звонок в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

На этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об отмене выпускных в школах. Это решение объясняется наступлением третьей волны коронавируса. Второй год подряд свердловские школьники остаются без массового выпускного.

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Областная газета Свердловской области

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