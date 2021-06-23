Евгений Куйвашев разрешил школьникам проводить выпускные в классах

Школьники смогут отметить выпускной внутри класса с приглашением родителей. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал разъяснения по поводу проведения выпускных в школах. По его словам, школьники смогут отметить выпускной внутри класса с приглашением родителей.

На своей странице в Instagram глава региона напомнил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом властям пришлось отменить общегородские выпускные в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, добавив, что администрации остальных муниципалитетов Среднего Урала в соответствие с рекомендациями Роспотребнадзора должны поступить также.

"Я знаю, что школьники уже давно готовы к выпускным: девушки за несколько месяцев шили платья, подбирали украшения, макияж, парни искали костюмы и туфли. Ребята, я понимаю, что вы волновались и ждали этого дня целых 11 лет. Но жизнь сложнее", - пишет Евгений Куйвашев.

При этом он предложил компромиссное решение - проведение выпускных внутри классов с родителями. По его словам, такой вариант будет безопаснее общешкольного выпускного.

"Можно пригласить родителей, главное, чтобы с вами не было людей из другой "вирусной среды". Поэтому не расстраивайтесь, ваши прекрасные платья все равно увидят свет", - обратился Евгений Куйвашев к выпускникам.

Напомним, об отмене выпускных в школах Евгений Куйвашев объявил 21 июня.

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