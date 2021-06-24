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24 июня 2021, 10:25

Почти 113 тысяч россиян сдадут последний предмет ЕГЭ - информатику

  Анна Митчина
Список по предмету "Информатика"

Информатика - последний предмет в графике ЕГЭ. Фото: Павел Ворожцов

ЕГЭ по информатике сдают почти 113 тысяч человек. Экзамен проведут в два дня: 24 и 25 июня.

Принять участие в ЕГЭ по информатики изъявили желание 113 тысяч человек, из них 102 тысячи - выпускники этого года, рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

В 2021 году экзамен по информатике впервые проводят на компьютерах. На них установлены специальные программы для его проведения.Ранее задания выдавались школьникам на бумажных бланках.

Экзаменационная работа содержит в себе 27 заданий с кратким ответом. В них входят 10 заданий базового уровня сложности, 13 - повышенного и четыре - высокого. Школьникам необходимо продемонстрировать навыки практического программирования, умение работать с электронными таблицами и информационным поиском.

Выпускникам разрешается использовать на компьютере редакторы текста и таблиц (Word, Excel) и системы программирования. Выполнять практические задания можно на таких языках программирования, С++, Java, C#, Pascal, Python, школьный алгоритмический язык. Ответы будут проверяться без участия экспертов - автоматически.

На экзамен отведено 3 часа 55 минут. Минимальный балл по информатике для поступления в вузы - 40. Результаты объявят не позднее 8 июля.

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