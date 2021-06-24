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Общество / Образование
24 июня 2021, 17:27

В Екатеринбурге умер профессор УрФУ Александр Колпаков

  Анна Митчина
Александр Колпаков

Александр Колпаков скончался в 65 лет. Фото: пресс-служба УрФУ

В Екатеринбурге скончался 65-летний профессор УрФУ Александр Колпаков. Причиной его смерти стал коронавирус.

"Кафедра Теплоэнергетики и теплотехники с прискорбием сообщает, что на 66-ом году жизни скоропостижно скончался профессор кафедры Александр Сергеевич Колпаков. Вся жизнь Александра Сергеевича была связана с УПИ (УрФУ)", - сообщили в пресс-службе университета.

Свою карьеру он начинал с работы в проблемной лаборатории кафедры ПТЭ, а затем стал читать лекции на кафедре. Александр Колпаков принимал участие в реализации первой в России специальности "Энергообеспечение предприятий".

Среди коллег он пользовался большим авторитетом. Они ценили его профессионализм, честность, нестандартное мышление и высокое качество работы, а студенты отмечали его личную заинтересованность в результатах и неординарный подход. 

Сфера его научного интереса была достаточно широка: от порошковых технологий в металлургии до аналитических работ по выработке сжиженного природного газа.

Областная газета Свердловской области

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