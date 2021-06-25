Выпускные в школах Свердловской области пройдут в классах и без гостей

Массовые гуляния в этом году отменили из-за пандемии буквально за неделю до праздника. Фото: Павел Ворожцов

Российские школьники сегодня отмечают выпускные. Из-за роста числа заболевших коронавирусом формат мероприятий в ряде регионов существенно изменился.

В Свердловской области губернатор разрешил проводить торжество в классах, но отменил массовую часть выпускного и общегородские выпускные в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Ребята могут пригласить родителей, но количество гостей необходимо минимизировать, чтобы не было людей из "вирусной среды". Массовые мероприятия в этот день отменяются второй год подряд.

"Поэтому не расстраивайтесь, ваши прекрасные платья всё равно увидят свет", - обратился Евгений Куйвашев к школьникам через свой Instagram.

Также уже во второй раз в 12:00 по МСК начнётся акция "Всероссийский выпускной для школьников" . Её создали в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Трансляцию организуют на официальном ютуб-канале министерства и группе во "ВКонтакте".

В прямом эфире выступят лучшие учителя страны, победители и призёры всероссийских и международных олимпиад и конкурсов, звёзды российской эстрады, кино, театра, известные деятели науки и культуры, а также министр просвещения Сергей Кравцов. Его поздравление уже опубликовано на сайте Министерства просвещения.

"Сегодня важный день в вашей жизни, когда заканчивается один большой этап и начинается другой. Вы завершаете школьную учёбу, во время которой получили много знаний и освоили полезные навыки, развивали свои таланты и узнавали о разных профессиях, учились строить отношения со сверстниками и взрослыми", - обратился к выпускникам Сергей Кравцов.

С традиционным обращением к выпускникам также выступил Президент России Владимир Путин. Поздравление можно посмотреть на сайте Кремля. Он пожелал выпускникам по максимуму реализовывать свои таланты и способности, использовать все возможности, которые попадаются на пути, и не останавливаться на достигнутом. "Искать и находить ответы на любые, пусть даже самые сложные вопросы", - сказал глава государства.

Напомним, сегодня второй день, когда российские школьники сдают ЕГЭ по информатике.