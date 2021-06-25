В Екатеринбурге выделили участки под строительство двух новых школ и трёх детсадов

В Юго-Западе может появиться новая школа на 1 500 мест. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге выделили 4 участка для строительства школ и детских садов. Новые учреждения могут появиться на Эльмаше, Уралмаше, Юго-Западе и в Парковом.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал несколько распоряжений о проведении общественных обсуждений по проектам планировки и межевания территорий некоторых городских участков, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

В границах улиц Стачек – Войкова – Старых Большевиков на ул. Таганская построят детский сад на 250 детей и новый корпус школы №66.

На Уралмаше в пределах улиц 40-летия Октября – 22 Партсъезда – Машиностроителей возведут новое дошкольное учреждение на 125 мест.

На Юго-Западе в квартале улиц Волгоградской – Ухтомской – Начдива Васильева – Серафимы Дерябиной в проекте предусмотрено строительство школы на 1 500 мест. Вместимость учреждения объясняется нормативами, которые учитываю объёмы построенного и планируемого здесь жилья.

В микрорайоне Парковый в границах улиц Тверитина – Луначарского – Большакова – русла реки Исети – улицы Белинского планируется строительство жилья. Застраиваемый квартал обеспечат детским садом на 100 детей.

Напомним, в 2021 году в Екатеринбурге сдадут в эксплуатацию четыре школы. Благодаря им в городе появится новых 2 500 мест.