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Общество / Образование
28 июня 2021, 18:39

Максимальные баллы ЕГЭ по двум предметам набрали ещё трое свердловских школьников

  Анна Митчина
Девушки рассматривают стенд

Основной период сдачи ЕГЭ завершился, ребятам уже приходят результаты по экзаменам. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области ещё трое школьников получили 200 баллов по двум предметам ЕГЭ. Результаты известны уже по восьми экзаменам.

Все трое ребят получили 100 баллов по одинаковым предметам: русскому языку и обществознанию. Ряды 200-балльников пополнили две выпускницы гимназий №161 и №144 в Екатеринбурге, а также учащийся артёмовской школы №56.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о первой тройке участников ЕГЭ, которая набрала максимальные баллы по двум предметам. Ими стали ученик первоуральской школы №9 с наивысшей оценкой по физике и химии, ученица школы №3 в Ревде, которая набрала по 100 баллов на математике и физике, а также студентка Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра с "сотней" по литературе и русскому языку.

Всего в Свердловской области насчитывается более 136 экзаменационных работ, которые набрали по 100 баллов, сообщил департамент информполитики Свердловской области. 

Областная газета Свердловской области

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