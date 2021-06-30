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30 июня 2021, 14:52

Учеников младших классов не планируют переводить на дистант в следующем году

  Анна Митчина
Ученики

По словам Президента, ученики начальных классов не планируют переводить на дистант. Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о дистанте для школьников. Ученик третьего класса школы №2070 города Москва Саша Максимов спросил его по видеосвязи, где им предстоит отмечать начало следующего учебного года.

Полноценного ответа на этот вопрос у Президента не оказалось. Но он сказал, что детей младших классов не планируют переводить на дистант.

"Скорее всего, дети младших классов будут ходить в школу, ведь мы их и раньше практически не закрывали в самые сложные времена прошлого года. Скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме, а в старших - надо будет посмотреть исходя из конкретной ситуации", - пояснил Владимир Путин в рамках прямой линии с гражданами.

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Областная газета Свердловской области

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