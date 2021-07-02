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Общество / Образование
2 июля 2021, 15:23

Второе высшее образование в области искусства станет для россиян бесплатным

  Анна Митчина
Женщина разрисовывает поднос

По мнению авторов инициативы, в творческие профессии идут люди зрелого возраста. Фото: Павел Ворожцов

Владимир Путин внёс изменение в статью 83 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Оно позволяет россиянам получать второе и последующее высшее образование бесплатно, если человек хочет выбрать для себя сферу искусства.

Подписанный Президентом России закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторы закона отмечают, что в творческие профессии люди приходят уже в зрелом возрасте, и эта инициатива сделает высшее образование более доступным для граждан зрелого возраста.

Нововведение позволяет россиянам поступить на программы специалитета в области искусства: режиссёры театра, кино и телевидения, дирижёр, композитор, литературный работник, переводчик художественной литературы. Отбор на бюджетное место будет осуществляться на конкурсной основе. Получить второе и последующее высшее образование можно только в государственном вузе.

Полный список специальностей и направлений должно утвердить Правительство РФ. Кабинет министров также установит порядок принятия таких граждан и составит перечень образовательных организаций, которые будут проводить обучение.

Напомним, 12 мая прошло первое чтение закона.

Фото: скрин документа
Фото: скрин документа

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Областная газета Свердловской области

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