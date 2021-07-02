В российские школы будут зачислять братьев и сестёр вне зависимости от прописки

Теперь родных братьев и сестёр будут зачислять в школы без приоритета по прописке. Фото: Александр Зайцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о некоторых изменениях в порядок зачисления детей в школы.Теперь приоритет будет отдаваться тем, у кого уже учатся в этом учреждении братья и сёстры независимо от места регистрации.

Документ о внесении изменений опубликован на официальном портале правовой информации.

"Ребёнок имеет право преимущественного приёма на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра", - говорится в законе

Соответствующие поправки также внесут и в Семейный кодекс РФ.

Также в законе говорится о стипендиях обучающимся в военных общеобразовательных и профессиональных учреждениях. Размер, условия и порядок начисления выплат учащимся организаций с наименованиями "президентское кадетское училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус", "кадетский (морской кадетский) корпус", "казачий кадетский корпус", а также об организациях со специальным наименованием "военно-музыкальное училище", определяется Правительством РФ.