В России обновились образовательные стандарты для начальной и средней школ

В России обновились федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования. Они устанавливают правила, по которым должно проходить обучение детей.
Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Стандарты для основного общего образования обеспечивают единство образовательного пространства России, вариативность содержания образовательных программ и обязывают формировать благоприятные условия воспитания и обучения.
Кроме этого, для школьного образования должны будут применяться методики, направленные на формирование гармоничного физического и психического развития, сохранение и укрепление здоровья, а также приобретение навыков оказания первой помощи. По новым стандартам школьное образование должно развивать личностные качества, необходимых для решения повседневных и нетиповых задач, а также формировать российскую гражданскую идентичность.
Обучение по новым стандартам обеспечит формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении жизни, разумное и безопасное использование цифровых технологий, единство учебной и воспитательной деятельности.
У школьников должны формироваться системные знания о месте РФ в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о современной России.