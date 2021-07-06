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Общество / Образование
6 июля 2021, 19:35

В России обновились образовательные стандарты для начальной и средней школ

  Анна Митчина
Дети тянут руку

По новым стандартам, у школьников будут формироваться знания о месте России в мире, ее исторической роли и вкладе страны в мировое научное наследие.Фото: Павел Ворожцов

В России обновились федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования. Они устанавливают правила, по которым должно проходить обучение детей.

Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. 

Стандарты для основного общего образования обеспечивают единство образовательного пространства России, вариативность содержания образовательных программ и обязывают формировать благоприятные условия воспитания и обучения.

Кроме этого, для школьного образования должны будут применяться методики, направленные на формирование гармоничного физического и психического развития, сохранение и укрепление здоровья, а также приобретение навыков оказания первой помощи. По новым стандартам школьное образование должно развивать личностные качества, необходимых для решения повседневных и нетиповых задач, а также формировать российскую гражданскую идентичность.

Обучение по новым стандартам обеспечит формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении жизни, разумное и безопасное использование цифровых технологий, единство учебной и воспитательной деятельности. 

У школьников должны формироваться системные знания о месте РФ в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о современной России.

Областная газета Свердловской области

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