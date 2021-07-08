12 свердловчан набрали 200 баллов по двум предметам ЕГЭ

В Свердловской области объявили результаты всех ЕГЭ. Список 200-балльников пополнили ещё шесть человек. Таким образом, их стало 12.
Дважды набрали 100 баллов за экзамен ещё шесть ребят:
- два выпускника СУНЦ - по математике профильной и информатике и ИКТ,
- ученица лицея № 10 Каменск-Уральского - по биологии и химии,
- выпускница школы № 76 г. Лесного - по русскому языку и информатике и ИКТ,
- девушка из гимназии Новоуральска - по химии и английскому языку,
- ученица школы № 91 Екатеринбурга - по русскому и английскому языкам.
Ранее стало известно о других шести выпускниках свердловских школ, которые дважды получили 100 баллов за ЕГЭ.
"Итого в Свердловской области на сегодняшний день 12 выпускников-двухсотбалльников! Замечательный результат! Поздравляю ребят, педагогов и, конечно, родителей!", - написал в Facebook министр образования и молодёжной политики региона Юрий Биктуганов.
Всего по России высшие баллы по двум предметам смогли набрать 409 ребят. "Стобалльниками" в Свердловской области стали 170 человек.