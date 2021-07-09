Старейшей ирбитской школе нужна помощь

Вот так выглядит корпус школы №1 на улице Свободы в Ирбите. Фото: музей истории образования МБОУ «Школа №1»

Интересное письмо прислала в редакцию «Облгазеты» жительница Ирбита Мария Вихрева. В 2007 году она окончила местную школу №1. Школа эта – необычная: она является памятником архитектуры XIX столетия и объектом культурного наследия регионального значения. Женщина переживает за судьбу образовательного учреждения: корпуса школы остро нуждаются в реконструкции.

Абы как – нельзя

Школу №1 начали строить в 1893 году, ранее она была мужской гимназией, рассказала Мария. У школы два корпуса – на улице Красноармейской (начальное звено) и Свободы (старшее звено). В конце XX века их включили в российский реестр объектов культурного наследия. Школу признали образцом общественной постройки, оба корпуса до сих пор привлекают внимание кирпичным кружевом карнизов и фронтонов, полуколонками окон, входными порталами.

Сейчас в учреждении обучается почти 600 детей. Коробки здания сохранились неплохо, а вот подвальные помещения и кровли требуют скорейшего ремонта. Как сообщил директор школы Роман Горбунов, ежегодно весной и осенью подвалы заполняются грунтовыми водами, их приходится откачивать. В неудовлетворительном состоянии находятся и крыши. Ситуацию осложняет то, что проводить ремонтные работы абы как нельзя – это объекты культурного наследия. И заниматься их восстановлением должны специализированные организации.

– Любые противоаварийные или реставрационные работы на таких объектах должны выполняться строго по проекту. Просто так ничего делать нельзя – даже гвоздь вколотить, – сказал Горбунов.

Вердикт экспертов

Состоянием школы давно озабочены и муниципальные власти. В 2019 году была разработана проектно-сметная документация по реконструкции учреждения. Она уже прошла несколько экспертиз, в том числе историко-культурную. Здание обследовали санкт-петербургские эксперты. Они констатировали: фундамент и основание кирпичных стен зданий систематически смачиваются водой, наблюдается разрушение лицевого ряда кирпичной кладки, выветривание раствора из швов кладки и биопоражение стен (грибок, сырость и пр.).

Документы поступили на согласование в управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Специалисты «дали добро» на проведение ремонтных работ (подробности можно узнать на официальном сайте управления в разделе экспертиз). Сейчас идёт экспертиза сметной стоимости. В смету включена замена инженерных сетей, ремонт внутренних помещений и фасадов, замена окон, установка современной пожарной сигнализации и многое другое. При этом планировка помещений и уникальные элементы декора остаются прежними (они являются предметом охраны).

На полбюджета города

Пожалуй, самая большая трудность – деньги. На реставрацию школы, по предварительным подсчётам, необходимо 800 млн рублей. Из них 420 млн – на корпус начальной школы и 380 млн – на корпус, где учатся старшеклассники. Если учесть, что годовой бюджет Ирбита немногим превышает 1,5 млрд рублей, то ремонт учреждения – половина этой суммы.

Как рассказал мэр Ирбита Николай Юдин, результаты сметной экспертизы поступят в администрацию в ближайшие две недели. Реставрационные работы планируется начать с корпуса по улице Красноармейской. Губернатор региона Евгений Куйвашев поддержал комплексное благоустройство территории в районе школы, инициированное мэрией. И в рамках этого благоустройства будет обсуждаться вопрос о выделении средств на ремонт непосредственно учреждения.

Это интересно В школе действует музей истории образования, в нём собрана уникальная коллекция физических приборов, изготовленных в Германии и Франции в конце XIX века. В 1910 году учреждение потратило огромные по тем временам деньги – 8 тысяч рублей – на закупку этих приборов. А в революционную эпоху директор учреждения Константин Белавин велел замуровать двери в физкабинет и этим спас коллекцию от разграбления. Экскурсии в музей бесплатные, ежегодно его посещают 3,5 тысячи человек, сообщила директор музея Надежда Мохнашина. В этом году школьный музей включён в маршрут «Ирбитской ярмарки», которая пройдёт с 6 по 8 августа. Ярмарку уже назвали юбилейной – в этом году Ирбиту исполняется 390 лет. Торжества по этому случаю состоятся 4 сентября.