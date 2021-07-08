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Общество / Образование
8 июля 2021, 18:35

В Екатеринбурге определили стоимость школьного питания в следующем учебном году

  Анна Митчина
дети в столовой

Компенсация за обед ученика 1-4 класса не из льготной категории будет составлять 75 рублей 58 копеек. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге утвердили нормативы на бесплатное школьное питание. Они будут действительны в первом полугодии 2021/2022 учебного года. 

Как сообщает пресс-служба мэрии, для организации одноразового питания льготных категорий детей (дети из многодетных, малоимущих семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечительства родителей) из числа учеников 5-11-х классов выделят по 87 рублей 29 копеек в день. Для учащихся 5-11-х классов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) или детей-инвалидов стоимость обеда оценили в 218 рублей 23 копеек в день на одного человека.

Двухразовое питание для учеников 1-4 классов с ОВЗ или инвалидностью будет компенсироваться из расчёта 188 рублей 94 копейки. Родителям детей, которые учатся на дому, будет ежедневно выплачиваться по 122 рубля 70 копеек.

Обеды учеников 1-4-го класса, которые не относятся в упомянутым категориям, будет стоить 75 рублей 58 копеек.

Напомним, нормативы на бесплатное школьное питание меняются каждое полугодие. Здесь вы можете посмотреть предыдущие расценки.

Областная газета Свердловской области

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