Свыше 2,7 тысячи россиян сдадут ЕГЭ в дополнительный период

Сегодня состоятся экзамены по географии, литературе, биологии, истории и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Фото: Галина Соловьёва.

С 12 по 17 июля в России пройдёт дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена. Участие примут свыше 2,7 тысячи человек, из которых более 1,4 тысячи ‒ выпускники этого года.

Сдавать экзамены будут те, кто пропустил или не завершил сдачу ЕГЭ в основной период по болезни или другой уважительной причине. При этом причину необходимо подтвердить документально, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Отмечается, что в дополнительный период в 77 субъектах России будут работать 222 пункта сдачи ЕГЭ, в том числе шесть на дому и один на базе медучреждения. В проведении экзаменов примут участие около 5 000 организаторов и технических специалистов, дежурить в ППЭ будут 259 медицинских работников.

Добавим, 12 июля пройдут экзамены по географии, литературе, биологии, истории и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 13 июля - по русскому языку. 14 июля - по обществознанию, химии, физике, математике профильного уровня, информатике и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 17 июля станет резервным днём по всем предметам.

Напомним, основной период ЕГЭ-2021 проходил с 31 мая по 2 июля. Участниками стали 682 тыс. человек.

Читайте также:

12 свердловчан набрали 200 баллов по двум предметам ЕГЭ.