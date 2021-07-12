Утверждён список городов, где в общежитиях вузов смогут селиться путешествующие студенты

Иногородних студентов готовы принять 15 российских вузов. Фото: Алексей Кунилов

Студенты российских вузов, путешествующие по стране во время летних каникул, смогут жить в кампусах и общежитиях высших образовательных учреждений. Такую возможность предусматривает специальная программа Минобрнауки.

В её рамках студенты российских университетов смогут путешествовать по России и проживать по доступным ценам с 15 июля по 25 августа 2021 года в кампусах и общежитиях вузов, которые участвуют в пилотном проекте.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, у студентов должна быть возможность доступно путешествовать по России. Он напомнил, что сейчас в России развивается сеть кампусов. «Вариантов комфортного отдыха для студентов-туристов от года к году будет становиться всё больше. На сегодняшний день к проекту подключились 15 российских университетов», - приводит его слова пресс-служба Правительства РФ.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков в свою очередь отметил, что вузы создадут все необходимые условия для комфортного пребывания путешествующих студентов. «В этом будут задействованы студенческие туристические клубы и органы студенческого самоуправления», – сказал министр.

Ради удобства студентов-туристов во время путешествий создана информационная платформа студтуризм.рф. На ней можно забронировать жильё. Ресурс позволит ознакомиться с туристическими возможностями территорий и набором дополнительных услуг, которые предлагает принимающая сторона.

Студенты смогут путешествовать по программе как самостоятельно за собственный счёт, так и в составе организованных групп. В этом случае расходы на себя возьмёт направляющая сторона. Организация культурно-познавательной программы, консультационная поддержка и сопровождение групп возложены на принимающую сторону.

Студентам предложат более 150 различных экскурсий мероприятий и культурно-познавательных туристических программ. Большинство программ для организованных групп студентов представляют собой 2-, 3-, 5- и 7-дневные туры.

Как писала «Областная газета», поручение Правительству разрешить студентам, путешествующим по России, жить в общежитиях высших учебных заведений дал Президент РФ Владимир Путин в начале мая.