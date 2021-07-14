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Общество / Образование
14 июля 2021, 20:25

На проект ремонта двух общежитий УрФУ готовы выделить 3,8 миллиона рублей

  Анна Митчина
ГУК УрФУ

После подготовки документов, университет отремонтирует два общежития. Фото: Алексей Кунилов

Уральский Федеральный университет ищет подрядчика, который подготовит документацию для капитального ремонта двух общежитий. За разработку проекта вуз готов заплатить 3,8 миллиона рублей.

Информация об этом размещена на портале госзакупок. Инвестором является сам университет. Подать заявки на участие в тендере можно до 21 июля.

Для проведения капремонта выбраны два здания: общежитие № 3 на Малышева, 140 и общежитие № 10 по адресу Ленина, 66. В корпусах предполагается обновить окна, двери, кровлю, а также провести полный ремонт фасадов.

Разработка документации должна быть завершена в течение 90 дней со дня заключения договора с подрядчиком.

Напомним, ремонтировать общежитие будет ещё один вуз. УГГУ собирается обновить здание по адресуул. 8 Марта, 82. Максимальная стоимость работ оценивается в 120 млн 015 тыс. рублей.

Областная газета Свердловской области

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