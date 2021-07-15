Минобрнауки РФ подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ на новый учебный год

Общественные обсуждения проекта приказа продлятся до 29 июля. Фото: Галина Солвоьёва.

В Министерстве науки и высшего образования РФ подготовили проект приказа об утверждении минимальных баллов по ЕГЭ, необходимых для поступления в подведомственные министерству вузы в 2022/2023 учебном году. Общественные обсуждения проекта продлятся до 29 июля.

"Установить минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится приём на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ, на 2022/23 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в тексте документа, опубликованного на портале проектов нормативно правовых актов.

В приложении к проекту приказа установлены следующие минимальные баллы для 12 предметов:

иностранный язык - 30 баллов;

история - 35 баллов;

математика, биология, физика, химия - 39 баллов;

русский язык, литература и география - 40 баллов;

информатика и ИКТ - 44 балла;

обществознание - 45 баллов.

Отметим, что аналогичные минимальные баллы были установлены для соответствующих предметов в прошлом учебном году.

Напомним, основной период ЕГЭ-2021 проходил с 31 мая по 2 июля. Участниками стали 682 тыс. человек. Ознакомиться с итоговыми результатами можно здесь.

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