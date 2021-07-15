Темы дня

Общество / Образование
15 июля 2021, 20:07

Минобрнауки РФ подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ на новый учебный год

ЕГЭ

Общественные обсуждения проекта приказа продлятся до 29 июля. Фото: Галина Солвоьёва.

В Министерстве науки и высшего образования РФ подготовили проект приказа об утверждении минимальных баллов по ЕГЭ, необходимых для поступления в подведомственные министерству вузы в 2022/2023 учебном году. Общественные обсуждения проекта продлятся до 29 июля.

"Установить минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится приём на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ, на 2022/23 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в тексте документа, опубликованного на портале проектов нормативно правовых актов.

В приложении к проекту приказа установлены следующие минимальные баллы для 12 предметов:

  • иностранный язык - 30 баллов;
  • история - 35 баллов;
  • математика, биология, физика, химия - 39 баллов;
  • русский язык, литература и география - 40 баллов;
  • информатика и ИКТ - 44 балла;
  • обществознание - 45 баллов.

Отметим, что аналогичные минимальные баллы были установлены для соответствующих предметов в прошлом учебном году.

Напомним, основной период ЕГЭ-2021 проходил с 31 мая по 2 июля. Участниками стали 682 тыс. человек. Ознакомиться с итоговыми результатами можно здесь.

Читайте также:

12 свердловчан набрали 200 баллов по двум предметам ЕГЭ.

Свыше 2,7 тысячи россиян сдадут ЕГЭ в дополнительный период.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.07.2021, 20:36 / Общество
Из-за наводнения в Германии погибли более 40 человек, десятки пропали без вести
15.07.2021, 20:26 / Общество
Ушёл из жизни актёр и музыкант Пётр Мамонов
15.07.2021, 20:07 / Общество
Минобрнауки РФ подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ на новый учебный год
15.07.2021, 19:34 / Общество
Евгений Куйвашев пообещал профинансировать строительство новой поликлиники в Каменске-Уральском
15.07.2021, 19:03 / Общество
Свердловские полицейские завершили расследование громкого ДТП на Тюменском тракте